Поддерживают Израиль: в Турции запретят Coca-Cola и Nestle
Источник:Reuters
На территории парламента Турции запретили продавать продукцию компаний Coca-Cola и Nestle. На принятие такого решения повлияла общественность.
Что случилось
Во вторник, 7 ноября, парламент Турции запретил продажу в ресторанах продукцию компаний, предположительно поддерживающих Израиль на фоне конфликта в Газе. При этом напитки Coca-Cola и растворимый кофе Nestle были единственными брендами, изъятыми из меню.
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Продукция компаний, поддерживающих Израиль, не будет продаваться в ресторанах, кафетериях и чайных в кампусе парламента.
– заявили в Великом национальном собрании Турции.
Спикер Нуман Куртулмус принял это решение с целью поддержания общего мнения о бойкоте продукции компаний, открыто заявляющих о своей поддержке военных действий Израиля и убийства невинных людей в секторе Газа. При этом напитки Coca-Cola и растворимый кофе Nestle были единственными брендами, изъятыми из меню.
Важно! На официальном уровне названия компаний Coca-Cola и Nestle не упоминались. Компании также воздержались от комментариев.
В последние дни турецкие активисты призывают к бойкоту израильских товаров, а также западным компаниям, которые, по их мнению, поддерживают Израиль.
Конфликт Израиля и Газы: что известно
- Утром 7 октября Израиль массово был обстрелян ракетами из Сектора Газы. В то же время произошло проникновение палестинских боевиков по организации ХАМАС на территорию страны.
- Израильские вооруженные силы – ЦАХАЛ – оперативно отреагировали на вторжение боевиков ХАМАС и начали контртеррористическую операцию.
- Израиль ввел войска в сектор Газа и захватил военный лагерь ХАМАС.
- Эскалация конфликта привела к массовым жертвам и ранениям среди гражданского населения.