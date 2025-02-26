Турецкие компании помогут восстановить Украину, в апреле-мае объявят тендеры, – Türkiye

Украина представила Турции список возобновляемых проектов, реализация которых запланирована на 2025 год. Тендеры на их выполнение будут объявлены в апреле-мае этого года.

Что будет входить в план восстановления

Как сообщает Türkiye, вопросы будущего сотрудничества обсуждались во время встречи представителей посольства Турции в Киеве и руководства Государственного агентства развития и обновления инфраструктуры Украины, информирует 24 Канал.

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Среди приоритетных направлений, которые Украина предложила Турции:

Реконструкция таможенных пунктов пропуска

Строительство новых автодорог

Создание общенациональной системы платных автомагистралей

Кроме этого, в перечень важных инициатив вошли:

Энергетические проекты

Развитие социального жилья

Восстановление систем водоснабжения

Важно. Украинская сторона отметила, что процесс восстановления продолжается, и Турция остается одним из ключевых международных партнеров в этом направлении.

Заметим, что во время встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и президента Украины Владимира Зеленского в Анкаре турецкая сторона заверила в своей готовности поддержать Украину в ликвидации разрушений, вызванных войной.