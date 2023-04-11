Компании Twitter больше не существует: что на этот раз сделал Илон Маск

Twitter больше не существует как компания. Причиной такого шага руководства компании Twitter стало нежелание постоянно раскрывать корпоративную информацию в рамках суда с Лаурой Лумер.

Компании Twitter больше не существует

Стало известно, что Twitter Inc перестала существовать, поскольку слилась с компанией X Corp, зарегистрированной в Неваде.

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Иск и суд провокатора Лауры Лумер

Twitter борется с иском праворадикальной провокаторки Лауры Лумер, которая обвинила Twitter в нарушении федерального законодательства о рэкете, когда ее учетная запись была заблокирована в 2019 году.

Поэтому в рамках судебного процесса Twitter в качестве ответчика должен продолжать подавать в суд отчеты о раскрытии корпоративной информации. В своем последнем заявлении в суд Twitter сообщил, что он был присоединен к X Corp и больше не существует как отдельная компания. Теперь ответчиком по иску Лумера является X Corp, ее материнской корпорацией является X Holdings Corp.

Илон Маск давно планировал слияние Twitter и X Corp.

Некоторые считают, что Илон Маск давно планировал это слияние. Еще с тех пор как впервые задумал приобрести Twitter. В прошлом году он зарегистрировал три компании в Делавере – X Holdings I, II и III.

В соглашении о слиянии говорилось, что X Holdings II прекратит свое существование после слияния с Twitter, оставив X Holdings I контролировать Twitter Inc.

9 марта Маск зарегистрировал X Holdings Corp и X Corp, а позже объединил X Holdings I с X Holdings Corp, а Twitter Inc с X Corp. И X Holdings Corp, и X Corp находятся под юрисдикцией штата Невада.