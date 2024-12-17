"Тысяча Зеленского": перечень магазинов, где можно рассчитаться картой Национального кешбэка

С 1 декабря начался прием заявок на оформление помощи от государства в размере 1000 гривен. Некоторые уже успели получить деньги и планируют, как их потратить.

В каких магазинах принимают 1000 гривен Зеленского

Некоторые владельцы карты Национальный кешбек, которые получили помощь по программе "Зимняя еПоддержка", столкнулись с проблемой оплаты покупок. Не все магазины принимают оплату этой картой, информирует 24 Канал.

Смотрите также "Лавочку прикрыли": как борются с нецелевым использованием "1000 Зеленского"

Дело в том, что магазины, где можно рассчитаться карточкой Национального кэшбэка, должны соответствовать специальным МСС-кодам – цифровым идентификаторам торговых точек, определяющих их вид деятельности. Учитывая данные из справочника МСС кодов Украины рассказываем, где можно потратить тысячу Зеленского.

Потратить средства можно в таких местах:

Магазины растений и ландшафтного дизайна

Сюда входят торговые точки с МСС-кодом 0780, специализирующихся на:

продаже растений, удобрений и инструментов;

ландшафтном проектировании;

уходе за садами, газонами и растениями.

Строительные магазины

Подходят магазины с МСС-кодом 1520, где можно приобрести строительные материалы, инструменты или заказать строительные услуги.

Обратите внимание. В сети "Эпицентр" пока карту не принимают, но планируют подключить систему в ближайшее время.

Книжные магазины и пекарни

Книжные магазины: магазины, соответствующие МСС-кодам 2741, 5942, 5994 (например, Книгарня Є или Yakaboo).

Пекарни: торговые точки с МСС-кодом 5462, которые реализуют хлебобулочные изделия или работают на заказ.

Магазины одежды и бытовой химии: магазины одежды и бытовой химии

Бытовая химия: средства для чистки, дезинфекции и ухода с МСС-кодом 2842.

Одежда: магазины с МСС-кодом 5697, которые занимаются пошивом, ремонтом или созданием индивидуальных костюмов и изделий.

Как проверить возможность оплаты Чтобы узнать, принимает ли магазин карту Национальный кэшбэк, обращайтесь к менеджеру или уточняйте МСС-код торговой точки.

Важно также понимать, что перечень магазинов может меняться. Поэтому перед покупкой лучше уточнить возможность оплаты средств по программе "Зимняя еПоддержка".

Также напомним, что направить полученную 1000 гривен можно на армию через благотворительные фонды, которые превратят донаты на дроны, РЭБы или средства тактической медицины для наших воинов.

Главное о выплатах

Подать заявку на "Зимнюю еПоддержку" можно до конца февраля, а потратить средства – до завершения 2025 года. Программа доступна всем гражданам на подконтрольной Украине территории.

Выплаты по программе осуществляются ориентировочно в течение 10 дней с даты подачи заявки.

По данным Минэкономики, по состоянию на 16 декабря уже 4,4 миллиона граждан получили финансовую помощь от государства, в частности 964 тысяч выплат на детей.