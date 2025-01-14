Где можно рассчитаться "тысячей Зеленского"

"Тысяча Зеленского" или программа "еПоддержка" продолжает действовать в Украине в 2025 году. Чтобы избежать проблем с оплатой товаров и услуг, следует знать, где именно можно потратить эти деньги.

"Зимняя еПоддержка" действует в 2025 году

Ранее правительство направило дополнительные средства на программу "Зимняя еПоддержка". Из резервного фонда бюджета на это ушло еще 5 миллиардов гривен. 24 Канал рассказывает, как можно потратить средства в 2025 году и изменился ли перечень доступных услуг и товаров.

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Кроме того, правительство усовершенствовало механизм выплаты средств для некоторых категорий:

людей, старше 60 лет;

людей с инвалидностью I II групп, которые получают пенсию по инвалидности или социальную помощь через банковские учреждения;

недееспособных людей, которые получают помощь по заявке своего опекуна.

Эти граждане смогут получить тысячу гривен через "Укрпочту".

Заметьте. Зимняя "еПоддержка" действует до конца марта 2025 года. Если средства не будут использованы до этого времени, они аннулируются. Как и раньше, деньги доступны только для безналичных расчетов.

Как потратить "тысячу Зеленского"

Заплатить деньгами с помощи можно будет в книжных магазинах, оптиках, больницах, на СТО, в развлекательных заведениях, музеях, химчистках и тому подобное.

Полный перечень товаров и услуг, которые можно оплатить карточкой "еПоддержки":

ветеринарные услуги;

услуги по ландшафту и садоводству;

жилищное и торговое строительство;

кровельные работы, наружная обшивка стен, обработка листового металла;

услуги издательства и полиграфии;

услуги санитарной и специальной уборки;

гостиницы, мотели и курорты, не отнесенные к другим категориям;

транспорт – пригородный, местный, пассажирский;

железнодорожные пассажирские перевозки;

автобусные линии;

туристические услуги и выставки;

лизинг и аренда лодок;

транспортные услуги, не отнесенные к другим категориям;

телекоммуникации;

компьютерные сети – информационные услуги;

кабельные, спутниковые, другие платные телевизионные и радиоуслуги;

коммунальные услуги, электрическая энергия, газ, отопление, вода;

услуги пекарен;

услуги СТО;

услуги пошива, ателье, швей и портных;

места питания, рестораны рестораны;

аптеки;

книги и другая печатная продукция;

услуги прямого страхования;

арт-дилеры и галереи;

кемпинги и трейлерные парки;

прачечные услуги – семейные и коммерческие;

услуги химчисток;

фотостудии;

мастерские для чистки и ремонта обуви, шляп;

похоронные службы и крематории;

прокат одежды, костюмов;

учреждения здоровья и красоты;

коммерческое искусство, графика, фотография фотография;

услуги копирования, репродукции и полиграфии репродукции и полиграфии;

услуги по уборке и обслуживанию;

компьютерные ремонтные услуги;

услуги по аренде и лизингу оборудования, проката мебели и инструментов;

услуги агентств по прокату автомобилей;

автомобильные паркинги и гаражи;

автомобильные мойки;

услуги эвакуатора;

мастерские по ремонту электроники;

услуги по ремонту малой бытовой техники и электроприборов;

кинотеатры;

танцевальные залы, школы и студии;

театральные кассы;

боулинг;

спортивные площадки, коммерческий спорт, спортивные клубы;

туристические достопримечательности и экспонаты;

парки развлечений, карнавалы, цирки цирки;

аквариумы, дельфинариумы;

врачебные услуги, не отнесенные к другим категориям;

стоматологи, ортодонты ортодонты;

оптики, офтальмологи;

больницы;

медицинские и зуботехнические лаборатории;

адвокаты, юридические услуги юридические услуги;

начальная и средняя школы;

колледжи, университеты, профессиональные школы;

учебные заведения дистанционного обучения;

бизнес-школы и школы секретарей;

профессионально-технические училища;

услуги по уходу за детьми;

организации благотворительной и социальной службы;

религиозные организации;

государственные услуги;

почтовые услуги.

Как рассчитаться картой "еПоддержка"

Для расчета в физических магазинах и заведениях карту можно добавить в свой электронный кошелек. Также ею можно платить через интернет, если у продавца или поставщика услуг подключены соответствующие системы. Еще один вариант – оплата по IBAN, если речь идет о ФЛП.

Важно, что предприниматель, который продает товары и услуги, должен иметь коды на оплату, указанные в постановлении Кабмина.