В Украине зафиксировали тысячи миллионеров: в каком городе больше всего богачей
- Более 3,5 тысячи украинцев задекларировали доходы свыше миллиона гривен.
- Наибольшие доходы получены из таких источников: наследство и дарение, продажа имущества, иностранные доходы, аренда.
Украинцы подали уже более 46 тысяч деклараций об имущественном состоянии и доходах. Такая цифра известна по состоянию на начало марта 2026 года.
Сколько сейчас миллионеров в Украине?
В частности уже задекларировано 32,4 миллиарда гривен доходов, которые получены в 2025 году, о чем говорится на сайте Государственной налоговой службы.
Наибольшие суммы доходов задекларировали налогоплательщики:
- города Киева – 6,6 миллиарда гривен;
- Львовской области – 3,0 миллиарда гривен;
- Днепропетровской области – 2,9 миллиарда гривен;
- Киевской области – 2,8 миллиарда гривен.
Более 3,5 тысячи граждан задекларировали доходы свыше миллиона гривен.
В общем миллионеры отразили в декларациях 14,6 миллиарда гривен доходов и определили к уплате 445 миллионов гривен налоговых обязательств,
– отметили в налоговой.
Среди самых распространенных источников доходов:
- наследство и дарение – 2,9 миллиарда гривен;
- продажа движимого и недвижимого имущества – 819,1 миллиона гривен;
- иностранные доходы – 733,2 миллиона гривен;
- доход от аренды имущества – 406 миллиона гривен;
- другие налогооблагаемые доходы – 340,6 миллиона гривен;
- инвестиционные доходы – 227,3 миллиона гривен.
Интересно! Наибольшую сумму налоговых обязательств задекларировал житель Киевской области. Он уплатил более 15,6 миллиона гривен НДФЛ и военного сбора.
В частности, по результатам декларирования украинцы определили к уплате 716 миллиона гривен налога на доходы физических лиц и военного сбора. Это почти на 200 миллиона гривен больше, чем за аналогичный период прошлого года.
А с 2026 года налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах можно подать онлайн в Дії. Приложение предлагает бета-тест.
Для участия нужно:
- быть гражданином Украины;
- быть физическим лицом с правом на налоговую скидку.
Если коротко – теперь не надо ехать в учреждения. Все можно сделать онлайн,
– объяснили в Дії.
Обратите внимание! Услуга доступна только для физических лиц.
Что еще следует знать украинцам?
- Украинцы должны декларировать свои доходы. Для получения сведений о доходах можно воспользоваться Электронным кабинетом налогоплательщика, мобильным приложением "Моя налоговая" или обратиться в центр обслуживания.
- Большинство физических лиц должны подать декларацию до 1 мая. Государственные служащие имеют несколько более короткий срок – до 31 марта включительно.