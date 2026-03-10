В Украине зафиксировали тысячи миллионеров: в каком городе больше всего богачей

Украинцы подали уже более 46 тысяч деклараций об имущественном состоянии и доходах. Такая цифра известна по состоянию на начало марта 2026 года.

Сколько сейчас миллионеров в Украине?

В частности уже задекларировано 32,4 миллиарда гривен доходов, которые получены в 2025 году, о чем говорится на сайте Государственной налоговой службы.

Наибольшие суммы доходов задекларировали налогоплательщики:

города Киева – 6,6 миллиарда гривен; Львовской области – 3,0 миллиарда гривен; Днепропетровской области – 2,9 миллиарда гривен; Киевской области – 2,8 миллиарда гривен.

Более 3,5 тысячи граждан задекларировали доходы свыше миллиона гривен.

В общем миллионеры отразили в декларациях 14,6 миллиарда гривен доходов и определили к уплате 445 миллионов гривен налоговых обязательств,

– отметили в налоговой.

Среди самых распространенных источников доходов:

наследство и дарение – 2,9 миллиарда гривен;

продажа движимого и недвижимого имущества – 819,1 миллиона гривен;

иностранные доходы – 733,2 миллиона гривен;

доход от аренды имущества – 406 миллиона гривен;

другие налогооблагаемые доходы – 340,6 миллиона гривен;

инвестиционные доходы – 227,3 миллиона гривен.

Интересно! Наибольшую сумму налоговых обязательств задекларировал житель Киевской области. Он уплатил более 15,6 миллиона гривен НДФЛ и военного сбора.

В частности, по результатам декларирования украинцы определили к уплате 716 миллиона гривен налога на доходы физических лиц и военного сбора. Это почти на 200 миллиона гривен больше, чем за аналогичный период прошлого года.

А с 2026 года налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах можно подать онлайн в Дії. Приложение предлагает бета-тест.

Для участия нужно:

быть гражданином Украины; быть физическим лицом с правом на налоговую скидку.

Если коротко – теперь не надо ехать в учреждения. Все можно сделать онлайн,

– объяснили в Дії.

Обратите внимание! Услуга доступна только для физических лиц.

Что еще следует знать украинцам?