Меньше абонентов и ниже доходы: о чем отчитался "Киевстар"

В четвертом квартале 2023 года оператор мобильной связи "Киевстар" потерял 7,9 миллиарда гривен дохода, то есть на 3,3% меньше, чем в третьем квартале. Оператор также отчитался об уменьшении дохода и количества абонентов.

Меньше абонентов - меньше доходы

Снижение доходов до 7,9 миллиардов гривен за квартал в "Киевстаре" частично вызвано кибератакой на компанию в декабре 2023 года. За весь 2023 год операционный доход оператора составил 33,5 миллиарда гривен, что на 8% выше, чем годом ранее.

Читайте также США требуют от Raiffeisen отменить сделку с другом Путина: что задумал российский олигарх

А вот численность абонентов снизилась на 3,4% - до 23,9 миллиона.

! Падение на 900 000 абонентов по сравнению с предыдущим годом компания связывает с миграцией населения, вызванной войной, и оккупацией некоторых населенных пунктов. С третьего по четвертый квартал 2023 года было потеряно около 200 000 абонентов.

Однако количество пользователей высокоскоростного мобильного интернета увеличилось на 8,8% и достигло 14,3 миллионов на конец четвертого квартала 2023 года. 60% абонентов пользуются услугами 4G связи. Капитальные вложения в четвертом квартале 2023 года выросли на 6,8% и составили 6,364 миллиарда гривен.

Кибератака на "Киевстар"

! В течение 2023 года "Киевстар" восстановил связь в 190 населенных пунктах и построил 1 000 новых базовых станций 4G сети. Компания также модернизировала 4 000 базовых станций с целью повышения скорости мобильного интернета.

Напомним, в декабре 2023 года мобильный оператор "Киевстар" столкнулся с серьезной кибератакой, что привело к большому сбою в работе услуг по всей Украине, оставив абонентов без мобильной связи и интернета. Причиной перебоев в работе сервисов стала эта хакерская атака.

Отвечая на это событие, "Киевстар" 21 декабря объявил об аннулировании следующей платы за тариф для своих пользователей, что привело к финансовым потерям для материнской компании Veon на сумму в 100 миллионов долларов.