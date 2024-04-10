Активы Киселева перешли в Фонд госимущества – какой бизнес в Украине имел пропагандист

Российский пропагандист Дмитрий Киселев является одним из самых активных разжигателей ненависти против Украины. Однако, как выяснилось, кремлевский слуга имел на территории нашего государства долю в бизнесе.

Какие активы Киселева поступили в Фонд госимущества

Пропагандист Дмитрий Киселев через российское телевидение активно призывал россиян к захвату Украины. Правда, кремлевский слуга вел бизнес в стране, которую так активно поливал грязью.

Читайте также Искусство делегирования: как формировать задачи, чтобы их выполняли хорошо и в сроки

Как выяснилось, пропагандист владел корпоративными правами в ООО "Клуб Сковорода" и ООО "Промо.Юэй". Ранее эти активы конфисковали, а теперь передали в управление Фонда государственного имущества.

Единственные данные, которые известны об этих компаниях – они занимались организацией фестиваля Jazz Koktebel. Другой информации об их деятельности нет.

В доход государства ранее также взыскали такие активы Киселева:

дом в Коктебеле площадью более 150 квадратных метров;

автомобиль Land Rover;

земельный участок площадью 0,28 гектара.

В список санкционных активов Фонда госимущества также добавились дочернее предприятие ЗАО "Пентопак" "Атлантис – ПАК Украина" и рынок на Херсонщине, который был в собственности местного сепаратиста Георгия Какльонова.