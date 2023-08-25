Украина трое суток подряд просила аварийную помощь из-за нагрузки энергосистемы
Источник:Укренерго
Аварийная помощь от соседей – крайняя мера в случае проблем с нагрузкой в энергосистеме. К сожалению, Украина вынуждена прибегать к этому шагу уже сейчас.
В последнее время у Украины просто аномальная жара. Предприниматели и пользователи вынуждены прибегать к спасению из-за приборов охлаждения воздуха, создающего пиковые, иногда даже рекордные нагрузки.
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Просьба о помощи
К сожалению, поврежденная российскими оккупантами украинская энергосистема пока не способна. В период пиковых нагрузок приходится просить о помощи у соседних стран, чтобы не отключать потребителей от света уже летом.
Для покрытия спроса компания применяла с 18:00 до 22:00 аварийную помощь по энергосистеме Польши и Румынии. Ее общий объем составил 1800 МВт-ч,
– сообщили в Укрэнерго.
Это уже третьи сутки подряд Украина должна прибегать к помощи друзей для спасения энергосистемы. В компании еще раз подчеркнули: аварийная помощь – это не коммерческий импорт, а самая дорогая мера на случай экстренного реагирования. Благодаря ему удается не выключать свет для потребителей, но к этому будут прибегать только в разумных пределах.
В Укрэнерго сообщили, что не экспортируют энергию, поскольку не имеют достаточного ее количества для обеспечения собственных нужд. Проблема в системе возникла из-за повреждений тепловых и гидроэлектростанций.
Раньше предпринимателей и людей просили готовиться к сложной зиме, которая может быть значительно тяжелее предыдущей.