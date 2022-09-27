Впервые после 24 февраля: Uber возобновил работу в Харькове

Сервис такси Uber впервые с начала полномасштабного вторжения россии возобновил работу в Харькове. Вызвать авто через агрегатора в городе можно уже с 27 сентября.

При этом, чтобы отпраздновать возвращение, Uber предлагает харьковчанам ряд бонусов. Компания надеется, что недавние достижения Вооруженных Сил Украины в Харьковской области будут побуждать и другие бизнесы, а также граждан возвращаться в областной центр.

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Uber возобновил работу в Харькове

Как отмечается в сообщении компании, в течение первого месяца с момента возвращения клиенты Uber в Харькове получат скидку в размере 50% на все поездки. Кроме того, сервис не будет брать комиссии за обслуживание, поэтому вся стоимость поездок будет поступать непосредственно местным водителям.

Вместе с тем, Uber предоставляет Харькову 5 тысяч промокодов на бесплатные поездки для сотрудников предприятий критической инфраструктуры. Их распределят для поддержки работы объектов, государственных учреждений, волонтеров и неправительственных организаций.

Мы верим, что недавние достижения в Харьковской области будут стимулировать все больше бизнесов и граждан возвращаться в город, чтобы восстановить его жизнь и экономику как можно скорее,

– подчеркнул региональный генеральный менеджер Uber в Центральной и Восточной Европе Марчин Мочирог.

К слову, сервис Uber продолжает работать в 18 городах Украины. Во время полномасштабной войны компания помогает бесплатными поездками для переселенцев, медицинских работников, доноров крови, органов местной власти и общественных организаций.