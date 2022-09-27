При цьому, щоб відсвяткувати повернення, Uber пропонує харків'янам низку бонусів. Компанія сподівається, що нещодавні досягнення Збройних Сил України на Харківщині спонукатимуть й інші бізнеси та громадян повертатися до обласного центру.

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Uber відновив роботу у Харкові

Як зазначається у повідомленні компанії, протягом першого місяця з моменту повернення клієнти Uber у Харкові отримають знижку розміром 50% на всі поїздки. Крім того, сервіс не братиме комісії за обслуговування, тож уся вартість поїздок надходитиме безпосередньо місцевим водіям.

Разом з тим Uber надає Харкову 5 тисяч промокодів на безкоштовні поїздки для співробітників підприємств критичної інфраструктури. Їх розподілять для підтримки роботи об'єктів, державних установ, волонтерів та неурядових організацій.

Ми віримо, що нещодавні досягнення у Харківській області стимулюватимуть все більше бізнесів і громадян повертатися у місто, щоб відновити його життя та економіку якомога швидше,

– підкреслив регіональний генеральний менеджер Uber у Центральній та Східній Європі Марчін Мочирог.

До слова, наразі сервіс Uber продовжує працювати у 18 містах України. Протягом повномасштабної війни компанія допомагає безкоштовними поїздками для переселенців, медичних працівників, донорів крові, органів місцевої влади та громадських організацій.