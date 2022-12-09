"Сказали, что заменят нас роботами": уборщиков офиса Twitter уволили после протестов
Источник:BBC
Уборщики штаб-квартиры Twitter жалуются, что их уволили без каких-либо финансовых выплат прямо в канун Рождества. Клининговые сотрудники вышли на забастовку 5 декабря, протестуя против плохого отношения к ним со стороны нового руководства.
Издание BBC пообщалось с 4 клининговыми сотрудниками, которых немедленно уволили из Twitter после начала протестов. Работник Хулио Альвардо, в частности, заявил, что один из членов новой команды Илона Маска сообщил ему, что его работа вскоре "и так устареет", и всех уборщиков "скоро заменят роботами".
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Илон Маск "поступает с людьми, как с мусором"
Сенатор штата Калифорния на фоне новостей о массовых увольнениях в Twitter возмутился, что Илон Маск отнесся к бывшим сотрудникам компании, "как к мусору". Городской прокурор Сан-Франциско Дэвид Чиу, в свою очередь, заявил, что проверит, не нарушил ли новый владелец Twitter законодательства.
Илон Маск имеет долгую историю пренебрежения трудовым законодательством. Хотя я не удивлен, что все так произошло, я сочувствую этим работникам. Будем изучать дело дальше,
– прокомментировал Чиу на фоне увольнений уборщиков головного офиса Twitter.
Адриана Вильяреал, проработавшая уборщицей в штаб-квартире Twitter четыре года, рассказала, что ей теперь не хватит денег, чтобы прокормить семью на Рождество. По словам экс-работницы, еще на прошлой неделе никому из клинингового персонала не сообщали, что им грозит потеря рабочего места.
Это грустно и очень разочаровывает наши семьи и детей,
– добавила женщина.
Ольга Миранда, которая является президентом профсоюза уборщиков, заявила, что в понедельник персонал организовал забастовку в знак протеста против поведения нового руководства. После этого им сообщили, что они немедленно уволены.
Они сделали это за три недели до Рождества. Я думаю, что нас уволили, потому что мы участники профсоюза,
– предположила экс-работница.
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Хулио Альвардо, проработавший уборщиком в Twitter 10 лет, отмечает, что до прихода Илона Маска атмосфера внутри компании всегда была дружелюбной. По его словам, все кардинально изменилось, когда миллиардер возглавил социальную сеть в октябре.
Мужчина в отчаянии, ведь переживает, как в дальнейшем сможет платить счета и финансово поддерживать семью, живущую в Мексике.
Я могу сказать, что у меня нет денег, чтобы платить аренду. Я потеряю медицинское страхование. Не знаю, что делать,
– добавил Альвардо.
Еще одна уволенная уборщица Хуана Лаура Рамирес заявила, что проработала в Twitter пять лет. Женщина болеет диабетом и говорит, что теперь не сможет позволить себе покупать необходимые лекарства.
Напомним, что после покупки Илоном Маском Twitter за 44 миллиарда долларов в конце октября внутри компании начались массовые увольнения работников. Позже сообщалось, что сократить планируется до 75% рабочих мест.