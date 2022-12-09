Видання BBC поспілкувалось з 4 клінінговими співробітниками, яких негайно звільнили з Twitter після початку протестів. Працівник Хуліо Альвардо, зокрема, заявив, що один із членів нової команди Ілона Маска повідомив йому, що його робота невдовзі "й так застаріє", і всіх прибиральників "скоро замінять роботами".

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Ілон Маск "поводиться з людьми, як зі сміттям"

Сенатор штату Каліфорнія на тлі новин про масові звільнення у Twitter обурився, що Ілон Маск поставився до колишніх співробітників компанії, "як до сміття". Міський прокурор Сан-Франциско Девід Чіу, своєю чергою, заявив, що перевірить, чи не порушив новий власник Twitter законодавства.

Ілон Маск має довгу історію зневаги до трудового законодавства. Хоча я не здивований, що все так відбулось, я співчуваю цим працівникам. Вивчатимемо справу далі,

– прокоментував Чіу на тлі звільнень прибиральників головного офісу Twitter.

Адріана Вільяреал, яка пропрацювала прибиральницею у штаб-квартирі Twitter чотири роки, розповіла, що їй тепер не вистачить грошей, аби прогодувати сім'ю на Різдво. За словами експрацівниці, ще минулого тижня нікому з клінінгового персоналу не повідомляли, що їм загрожує втрата робочого місця.

Це сумно і дуже розчаровує наші сім'ї та дітей,

– додала жінка.

Ольга Міранда, яка є президенткою профсоюзу прибиральників, заявила, що у понеділок персонал організував страйк на знак протесту проти поведінки нового керівництва. Після цього їм повідомили, що вони негайно звільнені.

Вони зробили це за три тижні до Різдва. Я думаю, що нас звільнили, бо ми є учасниками профсоюзу,

– припустила експрацівниця.

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Хуліо Альвардо, який пропрацював прибиральником у Twitter 10 років, зазначає, що до приходу Ілона Маска атмосфера у компанії завжди була доброзичливою. За його словами, все кардинально змінилося, коли мільярдер очолив соціальну мережу у жовтні.

Чоловік у розпачі, адже переймається, як надалі зможе сплачувати рахунки та фінансово підтримувати сім'ю, яка живе у Мексиці.

Я можу лише сказати, що у мене немає грошей, аби сплачувати оренду. Я втрачу медичне страхування. Не знаю, що робити,

– додав Альвардо.

Ще одна звільнена прибиральниця Хуана Лаура Рамірес заявила, що пропрацювала у Twitter п'ять років. Жінка хворіє на діабет і каже, що тепер не зможе дозволити собі купувати необхідні ліки.

Нагадаємо, що після покупки Ілоном Маском Twitter за 44 мільярди доларів наприкінці жовтня у компанії почались масові звільнення працівників. Згодом повідомлялося, що скоротити планується до 75% робочих місць.