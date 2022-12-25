Миллиарды долларов: сколько составили убытки мелких домохозяйств за полгода войны

За полгода полномасштабной войны в Украине, украинские домохозяйства понесли убытки более чем на 2 миллиарда долларов. Больше всего пострадали домохозяйства, работающие в области растениеводства.

Украинские мелкие хозяйства понесли 2,25 миллиарда долларов убытков за полгода полномасштабной войны, сообщили во время круглого стола "Агросектор + железная дорога".

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Ведущая аналитика Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН "The Food and Agriculture Organization (FAO)" Анна Бурка добавила, что:

1,26 миллиарда долларов убытки понесли домохозяйства, работающие в области растениеводства,

1 миллиард долларов – в животноводстве.

Теперь 25% этих производств уменьшили или полностью остановили собственное производство из-за полномасштабной войны. Сейчас 50% состояния опрошенных FAO домохозяйств тратятся на продовольствие, а для прифронтовых регионов показатель возрастает до 75%.

Анна Бурка также рассказала, что для поддержки 500 тысяч сельскохозяйственных домохозяйств и, чтобы оказать помощь с посевным материалом, кормами для животных и инвентарем, они планируют привлечь около 100 миллионов долларов.