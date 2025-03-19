Метинвест Ахметова понес убытки в более чем 1,1 миллиардов долларов

Группа Метинвест в 2024 году значительно нарастила убытки, которые выросли в 5,9 раз по сравнению с 2023 годом – с 194 миллионов долларов до 1,152 миллиардов долларов.

Почему выросли убытки

Об этом свидетельствует финансовый отчет компании. Среди причин такого финансового результата обесценение активов в секторе добычи коксующегося угля – резерв под это составил 1,317 миллиардов долларов (против лишь 12 миллионов долларов в 2023 году).

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А также увеличение операционных расходов и финансовых расходов и проблемы с безопасностью в Украине, что особенно повлияло на деятельность Покровского угольного предприятия, которое временно остановило работу.

Несмотря на это, убытки частично были компенсированы ростом выручки, улучшением финансовых показателей партнерских компаний и совместных предприятий.

Финансовые показатели Метинвеста в 2024 году

EBITDA (с учетом совместных предприятий) – 957 миллионов долларов (+11% к 2023 году)

EBITDA металлургического сегмента – 289 миллионов долларов (+82%)

EBITDA горнодобывающего сегмента – 768 миллионов долларов (без изменений)

Выручка: 8,05 миллиардов долларов (+9%)

Компания связывает рост доходов с восстановлением работы украинских черноморских портов во второй половине 2023, что уменьшило логистические ограничения и позволило увеличить экспорт продукции.

География продаж в 2024 году

Украина: 32% выручки (-3 п.п.)

Европа: 3,27 миллиардов долларов (-8%) – сокращение доли до 41%

Азия: 1,32 миллиардов долларов (+160%) – увеличение доли до 16%, преимущественно из-за восстановления экспорта железной руды в Китай

Северная Америка: 443 миллионов долларов (без изменений) – 6% общей выручки

Ближний Восток и Северная Африка (MENA): 275 миллионов долларов (+120%)

СНГ: 71 миллион долларов (+25%)

Другие регионы: 81 миллион долларов (+13%)

Производство готовой продукции упало на 6% до 2,159 миллионов тонн. В январе 2025 года Метинвест временно остановил работу Покровской угольной группы.