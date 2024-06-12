Сотни миллионов убытков: от каких схем пострадала Укрзализныця
Источник:САП
Преступная схема нанесла Укрзализныце убытки на более 200 миллионов гривен. Сейчас дело направлено на рассмотрение Высшего антикоррупционного суда.
На каком этапе это дело сейчас
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) уже направила в суд обвинительный акт в котором говорится о двух вероятных участников преступления. Досудебное расследование осуществляла НАБУ.
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Прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт в отношении двух участников преступной схемы – одного из руководителей филиала "Центр обеспечения производства" АО "Укрзализныця" (должность указана на момент совершения преступления) и фактического владельца компании-поставщика,
– говорится в сообщении САП.
Какие детали относительно дела известны
Установлено, что схема действовала с декабря 2016 года по январь 2020 года. В этот период руководство филиала "Центр обеспечения производства" АО "Укрзализныця" вместе с представителями газовых компаний осуществляли незаконную покупку газа. То есть, закупка происходила в обход тендера и со значительной наценкой.
Как стало известно, цена была завышенной на сумму от 200 до 1 000 гривен за кубометр. При этом, представители Укрзализныци, принципиально игнорировали "более выгодных" поставщиков.Напомним! Расследование началось еще в 2020 году. Тогда одна компания-поставщик признала свою вину внесла компенсацию в размере 68,16 миллиона гривен.