В Укрзализныце заявили об убыточности: что может ожидать компанию в 2025 году

В 2024 году в Укрзализныце вырос объем грузовых перевозок по сравнению с 2023 годом. Однако в компании все же заявили об убытке.

Что произошло в Укрзализныцей в 2024 году

Так уже в ноябре 2024 года фиксируется падение объемов перевозок, пишет 24 канал со ссылкой на председателя правления АО "Укрзализныця" Александра Перцовского.

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Прогнозируется убыток. Объемы росли в первой половине года, в частности, и за счет увеличения объемов перевозок зерна, которое накопилось за время блокады портов,

– отметил Перцовский.

Согласно его словам, потом эта динамика претерпела изменения. В частности, в ноябре текущего года фиксировали падение объемов грузовых перевозок по сравнению с ноябрем 2023 года.

Кроме того, сокращались еще и доходы на тонну перевозок. Они постепенно переориентировались с западной границы на порты, а в структуре стало больше низкодоходных грузов.

К тому же выросли прямые расходы компании:

на электроэнергию;

дизельное топливо;

запасные части для подвижного состава.

Возможен ли убыток в 2025 году

Если решение об индексации тарифов не будет утверждено, то Укрзализныця останется убыточной и в 2025 году. Однако, как заявил Александр Перцовский, этого допустить нельзя.

Вопрос не в убыточности или прибыльности, а в необходимости финансировать критически необходимые капитальные расходы, для того, чтобы железная дорога не остановилась (это критично во время войны, а не прибыли), а также возможность держать уровень оплаты труда железнодорожников на уровне, чтобы не "обнажить" компанию настолько, что основные процессы будут под риском,

–пояснил он.

Глава управления отметил, что компания готова к диалогу с рынком.

