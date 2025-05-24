Сколько в Украине убыточных государственных компаний, а кто зарабатывает больше всех

Более половины госпредприятий не подали финотчетность за 2024 год. Лидером по прибыли стал Павлоградский химзавод.

Ситуация по регионам

Так, согласно данным Госстата, 963 государственные компании не предоставили финансовой отчетности за 2024 год – это 59% от общего количества зарегистрированных предприятий, говорится в анализе Опендатабот, передает 24 Канал.

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Хуже всего ситуация – в регионах, часть которых находится под оккупацией или у фронта. В частности, отчеты предоставили лишь 5% госкомпаний из Донецкой области и 9% – с Херсонщины.

Интересно. Зато полную отчетность обеспечили только в одном регионе – в Ровенской области.

Из тех предприятий, которые таки отчитались, 41% оказались убыточными – почти столько же, как и в предыдущем году. Это 277 компаний из 671.

Убыточные предприятия в Украине / Инфографика Опендатабот

Кто заработал больше всего

Павлоградский химический завод стал абсолютным лидером среди госкомпаний – за год его доход вырос в 3,5 раза, до 29 миллиардов гривен. Чистая прибыль – 6 миллиардов гривен.

"Леса Украины" – вторые по доходу (23 миллиарда гривен) и третьи по прибыли (2,5 миллиарда гривен).

"Укрспецэкспорт" с доходом 13 миллиардов гривен замыкает тройку по выручке, но прибыль составила лишь 94 миллионов гривен – существенно меньше, чем в прошлом году.

Администрация морских портов Украины заняла второе место по прибыли (2,7 миллиардов гривен), хотя по доходу – только четвертая (6,3 миллиарда гривен).

Самые убыточные госпредприятия

ВостГОК – 1,2 миллиарда гривен убытков.

Аэропорт "Борисполь" – 1,1 миллиард гривен.

Региональные электросети – 732 миллиона гривен.

"Львовуголь" – 301 миллион гривен.

"Энергорынок" – 261 миллион гривен.