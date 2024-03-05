Чистый убыток одной из крупнейших авиакомпаний России вырос в 41 раз по результатам 2023 года. А вот что касается выручки, то она наоборот выросла за прошлый год.

Финансовые результаты авиакомпании “Россия”

Российские СМИ сообщает, что чистый убыток "Россия" составляет 21,6 миллиарда рублей и срез в 41 раз за 2023 год.

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К слову, выручка авиакомпании "Россия" в 2023 году выросла на 16%, до 118,4 миллиарда рублей.

Что известно об авиакомпании "Россия" Авиакомпания "Россия" входит в число крупнейших авиакомпаний страны. Базовые аэропорты находятся в Петербурге и Москве – "Пулково" и "Шереметьево". Группа "Аэрофлот" контролирует 75% минус 1 акцию "России".

Краткосрочные и долгосрочные обязательства

Краткосрочные обязательства на конец 2023 года были на уровне 65,1 миллиарда рублей (против 64 миллиардов рублей на конец 2022 года).

Долгосрочные – 239,5 миллиарда рублей (против 208,1 миллиарда рублей).

Российские авиакомпании потеряют контракты с ООН

Напомним, что в марте подходят к концу контракты ООН с российскими авиакомпаниями. Российские СМИ уже сообщили, ссылаясь на источники в министерстве иностранных дел России, что они не будут продолжении из-за позиции Международной ассоциации гражданской авиации.

Поэтому российские операторы завершают свою работу по старым контрактам, после чего они покинут рынок авиаперевозок для структур ООН в I квартале 2024 года.