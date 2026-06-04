Обеспечивал 300 магазинов: в АТБ оценили последствия удара по распределительному центру в Днепре

Во время атаки 3 июня россияне повредили один из крупнейших и самых современных распределительных центров АТБ в Украине. Он обеспечивал товарами магазины в двух областях.

Какие последствия атаки на распределительный центр АТБ

О последствиях атаки на центр корпорация "АТБ" рассказала на своей странице в Facebook.

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По словам компании, пострадал большой распределительный центр в Днепре, куда пришелся прямой удар вражеского ударного дрона.

К счастью, сотрудники компании, которые в то время работали на месте, не пострадали. Все они находились в безопасности, поэтому обошлось без погибших и раненых.

Однако центр подвергся масштабным разрушениям.

До атаки это был мультитемпературный логистический комплекс класса "А",площадью 37,500 квадратных метров. Он обеспечивал поставки товаров примерно для трех сотен магазинов сети в 2 регионах:

Запорожской области;

и Днепропетровской области.

Однако теперь этот распределительный центр работать в дальнейшем не может.

Несмотря на потерю одного из ключевых логистических узлов, корпорация "АТБ" уже работает над оперативным перераспределением логистических потоков между другими распределительными центрами. Это позволит минимизировать влияние атаки на работу торговой сети и обеспечить бесперебойное снабжение товаров для покупателей,

– заверили в компании.

Сейчас специалисты АТБ все еще оценивают полную сумму убытков от вчерашней атаки на центр в Днепре. По предварительным подсчетам, она может достичь сотен миллионов гривен. Однако окончательно можно будет сказать только после того, как эксперты предоставят свое профессиональное заключение по объекту.

Фактически речь идет не только о разрушении большого складского комплекса, но и об очередном ударе по критически важной инфраструктуре продовольственного обеспечения населения Украины,

– отметили в АТБ,