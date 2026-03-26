Россия "затягивает пояс": критически важная отрасль может понести убытки в 600 миллиардов

Российская угольная промышленность, которая обеспечивает львиную долю бюджета России, продолжает погружаться в крупнейший с 1990-х кризис. В частности, правительство предупредило об угрозе краха для более 60 угольных компаний.

Почему кризис накрыл угольную отрасль России?

Количество убыточных угольных компаний в стране стремительно растет: сейчас в "красной зоне" находятся 62 предприятия, из которых 20 уже приостановили добычу, а 14 приняли решение о ликвидации или консервации, пишет The Moscow Times.

По итогам прошлого года, угольщики получили убыток в 408 миллиардов рублей – рекордный в истории отрасли. В минусе год закрыли три из четырех предприятий отрасли:

В нынешнем году ситуация для угольщиков ухудшится: в правительстве прогнозируют, что убыток отрасли увеличится еще на 41%, до 576 миллиардов рублей.

В итоге накопленным итогом за 2024 – 2026 годы угольная отрасль потеряет более 1 триллиона.

Кризис в угольной отрасли будет продолжаться, и "пояса придется затянуть всем", говорит доцент кафедры КемГМУ, экономист Евгений Харлампенков. Из-за санкций угольщики потеряли экспортные рынки, высокие процентные ставки породили долговой кризис, а крепкий рубль ударил по выручке. Также Китай, который стал ключевым покупателем российского угля, сокращает импорт третий год подряд.

В главном угледобывающем регионе – Кемеровской области – убыточными стали 80% компаний отрасли, а в местном бюджете образовалась дыра размером 15% от собственных доходов.

Как угольный кризис в России влияет на войну в Украине?

Кризис в российской угольной отрасли влияет на войну в Украине. Эффект могут иметь дестабилизация железнодорожной логистики и экономические проблемы в части городов РФ. Об этом в комментарии 24 Канала рассказал эксперт по энергетике Андрей Закревский.

Угольная отрасль предоставляет работу более 140 тысячам людей в России, однако из-за кризиса продолжаются сокращения. За первое полугодие 2025 года, по информации консалтинговой компании NEFT Research, уволили около 19 тысяч работников.

По мнению эксперта Андрея Закревского, экономический упадок в моногородах России, где доминирует угольная отрасль, может привести к переориентации людей в поисках работы на военную сферу.

Андрей Закревский заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины

Проблемы там не только в крупных городах вроде Кемерово, но и в небольших шахтоуправлениях. Это проблема. Эти люди, не зная, что делать, куда будут идти? Они пойдут на войну.

В то же время эксперт выделяет и положительный эффект от угольного кризиса на военную ситуацию в Украине. От этой отрасли промышленности зависит загруженность российских железных дорог, особенно на Дальнем Востоке.

Одно из положительных влияний на войну в Украине – это то, что из-за угля логистика стала нестабильной на Дальнем Востоке и в Сибири. Я не знаю, что они будут делать дальше с финансированием российской железной дороги. Кроме гибели моногородов, погибает еще и доставка к промышленным предприятиям, которые были скрыты в Уральских горах,

– говорит Андрей Закревский.

