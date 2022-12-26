Илон Маск рассказал, грозит ли Twitter банкротство

26 декабря 2022, 10:46
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В своем сообщении в соцсети Илон Маск сообщил, что Twitter не грозит банкротством. Вместе с тем он отметил, что у него еще много работы.

"Twitter еще не в безопасности, но уже не на скоростной полосе к банкротству. Впереди еще много работы", – заявил Илон Маск в своем сообщении.

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Илон Маск ищет нового руководителя в Twitter

  • После того как миллиардер купил Twitter, уволил его предыдущего руководителя и сам возглавил компанию.
  • Впоследствии Маск создал на своей странице в социальной сети опрос, где пользователи Twitter могли проголосовать: покинуть ему свой пост руководителя или остаться.
  • Как сообщил источник знакомый с ситуацией изданию CNBC, миллиардер начал искать себе замену еще до публикации, вызвавшей бурные обсуждения и споры, а также ставшей причиной изменений в политике соцсети.

Напомним! Состояние Илона Маска существенно сократилось из-за падения стоимости акций Tesla. В результате этого миллиардер не является самым богатым. Его обогнала семья Арно. Обо всех деталях раньше рассказывали здесь.
Автор: Дар'я Вереньова