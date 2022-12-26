"Twitter еще не в безопасности, но уже не на скоростной полосе к банкротству. Впереди еще много работы", – заявил Илон Маск в своем сообщении.
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Илон Маск ищет нового руководителя в Twitter
- После того как миллиардер купил Twitter, уволил его предыдущего руководителя и сам возглавил компанию.
- Впоследствии Маск создал на своей странице в социальной сети опрос, где пользователи Twitter могли проголосовать: покинуть ему свой пост руководителя или остаться.
- Как сообщил источник знакомый с ситуацией изданию CNBC, миллиардер начал искать себе замену еще до публикации, вызвавшей бурные обсуждения и споры, а также ставшей причиной изменений в политике соцсети.