"Twitter ще не в безпеці, але вже не на швидкісній смузі до банкрутства. Попереду ще багато роботи", – заявив Ілон Маск у своєму дописі.

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Ілон Маск шукає нового керівника в Twitter

Після того як мільярдер купив Twitter, звільнив його попереднього керівника та сам очолив компанію.

Згодом Маск створив на своїй сторінці в соціальній мережі опитування, де користувачі Twitter могли проголосувати: покинути йому свій пост керівника, чи залишитись.

Як повідомило джерело знайоме з ситуацією виданню CNBC, мільярдер почав шукати собі заміну ще до публікації, котра викликала бурхливі обговорення й суперечки, і навіть стала причиною змін у політиці соцмережі.

Нагадаємо! Статки Ілона Маска суттєво скоротились через падіння вартості акцій Tesla. В результаті цього мільярдер перестав бути найбагатшим. Його обігнала родина Арно. Про всі деталі раніше розповідали тут.