Выручка Uklon выросла до 1,5 миллиарда гривен: какие направления бизнеса будут развивать

Украинский сервис такси Uklon увеличил выручку почти наполовину, хотя количество заказанных поездок за год практически не изменилось. Теперь компания ищет новые источники роста – от доставки и междугородних перевозок до развития маркетплейса.

Как изменились показатели Uklon за квартал

В июле – сентябре 2026 года количество поездок через Uklon выросло лишь на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 42,8 миллиона, пишет "Интерфакс-Украина".

В то же время финансовые результаты были значительно динамичнее:

Выручка увеличилась на 45,8% – до 1,497 миллиарда гривен; EBITDA выросла на 20,4% – до 455 миллионов гривен; Количество доставок увеличилось на 26,9% – до 1,5 миллиона гривен; Число цифровых клиентов выросло на 6% – до 5,4 миллиона гривен.

То есть основной сервис заказа поездок практически не наращивает объемы, однако компания увеличивает доходы и развивает другие услуги.

Почему Uklon ищет новые источники роста

По словам генерального директора "Киевстара" Александра Комарова, недавно приобретенный компанией бизнес по заказу поездок уже достиг определенного уровня зрелости. На его развитие влияют и внешние обстоятельства: из-за войны мобильность населения остается ограниченной.

В то же время средний чек продолжает расти. Поэтому компания хочет развивать другие направления, которые помогут увеличивать бизнес даже в условиях медленного прироста количества поездок. Среди направлений, на которые делает ставку сервис:

доставка товаров;

междугородние перевозки;

развитие маркетплейса;

категории товаров, для которых доставка является важной частью продажи.

Отдельным направлением развития Uklon стали автобусные перевозки. Этот бизнес работает по другой модели, чем обычный заказ автомобиля: компания берет на себя коммерческую ответственность за весь процесс – от продажи билета до перевозки пассажира.

В настоящее время экосистема сервиса охватывает несколько направлений:

Uklon – заказ автомобилей;

Uklon Delivery – доставка;

Uklon Ads – рекламная платформа;

Uklon Store – маркетплейс;

Uklon Travel – сервис продажи автобусных билетов.

Компания также продолжает выходить в новые населенные пункты. В сентябре 2026 года сервис заработал в Дрогобыче, Мукачево, Александрии и Умани. После этого география присутствия Uklon увеличилась до 31 города Украины.