Во время тревог такси не хватает на всех: Uklon и Bolt столкнулись с нехваткой водителей

Во время тревог такси не хватает на всех / Коллаж 24 Канала
В Киеве пассажирам становится все сложнее найти свободное такси. Спрос на поездки превышает количество водителей, готовых выходить на линию, поэтому компании Uklon и Bolt не могут выполнить часть заказов.
Почему в Киеве не хватает водителей такси
Причина проблемы служб такси – воздушные тревоги, во время которых количество пассажиров, ищущих автомобиль, может в несколько раз превышать количество доступных водителей, пишет "Интерфакс-Украина".
Когда количество пассажиров в разы превышает количество доступных водителей, часть заказов невозможно выполнить. Масштаб зависит от конкретной ситуации
В Uklon также указывают на несколько факторов, которые затрудняют работу сервисов во время тревог:
- По словам Chief Ride-hailing Officer компании Елены Орловой, водители сталкиваются с рисками для безопасности, пробками и проблемами с GPS-навигацией.
- В результате часть водителей не выходит на линию, а доля выполненных поездок от общего количества созданных заказов уменьшается.
Кроме того, учитывая стремительный рост цен на топливо и обслуживание автомобилей, стоимость поездки перестает быть привлекательной для части водителей-партнеров и не компенсирует существующие риски, тогда как пассажиры не всегда готовы платить больше
Как Uklon и Bolt пытаются решить проблему с GPS
Отдельным препятствием для работы такси стали сбои GPS-навигации из-за использования средств радиоэлектронной борьбы. Чтобы водители могли продолжать работу в таких условиях, Uklon и Bolt ввели возможность вручную изменять геопозицию.
По словам представителя Bolt, эта функция помогла вернуть часть водителей в приложение. Также благодаря ей удалось сократить время ожидания автомобилей и количество заказов, которые остаются невыполненными.
В то же время функция не может полностью компенсировать влияние тревог, обстрелов и других внешних факторов, – констатировал Павлик.
В Uklon, кроме того, пассажиры могут самостоятельно проверять и уточнять точку посадки при оформлении заказа. Компания также изучает и тестирует технологические решения, которые потенциально могут улучшить работу навигации.
Напомним, что правительство договорилось с популярными сервисами об ограничении цен на такси в Киеве во время воздушных тревог и транспортных сбоев. Максимальная цена сможет превышать базовый тариф не более чем на 75%.
Причиной для таких договоренностей стали и ситуации, подобные той, что возникла после атаки на Южный мост. Теперь расчет будет таким:
- если в обычных условиях поездка стоит 200 гривен, максимальная цена составит 350 гривен;
- если базовый тариф равен 300 гривнам, пассажир заплатит не более 525 гривен.
Пассажиры и в дальнейшем смогут самостоятельно регулировать цену, однако будут действовать установленные пределы.
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