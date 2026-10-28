Такси во время тревог не смогут бесконечно повышать цены: правительство договорилось с бизнесом

Насколько могут подорожать поездки

Меморандум подписан с цифровыми платформами Bolt, Uklon, Uber и OPTI. Документ предусматривает ограничение цен на перевозки в Киеве в ситуациях, когда спрос на такси резко возрастает, сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

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Речь идет, в частности, о воздушных тревогах, остановке общественного транспорта и метрополитена, а также о других чрезвычайных обстоятельствах, влияющих на передвижение по городу. Причиной для таких договоренностей стали и ситуации, подобные той, которая возникла после атаки на Южный мост.

Согласно условиям меморандума, стоимость поездки не сможет превышать базовый тариф более чем на 75%. Например:

если в обычных условиях поездка стоит 200 гривен, максимальная цена составит 350 гривен;

если базовый тариф равен 300 гривнам, пассажир заплатит не более 525 гривен.

Пассажиры по-прежнему смогут самостоятельно регулировать цену, однако будут действовать установленные пределы.

Как долго будут действовать ограничения

По словам Корецкого, ограничения цен будут применяться как минимум в течение двух часов после отмены тревоги красного уровня. Они также будут действовать до возобновления нормальной работы общественного транспорта и движения по мостам.

Именно после окончания тревог и транспортных ограничений спрос на такси часто остается высоким: людям нужно добраться домой, а привычные маршруты еще могут быть недоступны.

Что еще влияет на цены на такси

Стоимость поездки на такси зависит не только от воздушной тревоги и цен на топливо, но и от соотношения спроса и количества доступных водителей. Если заказов становится больше, а свободных автомобилей поблизости не хватает, сервисы применяют динамическое ценообразование, из-за чего тарифы могут резко расти.

На спрос влияют отключения электроэнергии и перебои в работе общественного транспорта. Когда останавливаются метро, трамваи или троллейбусы, больше людей ищут альтернативу и вызывают такси. Если одновременно возникают пробки из-за неработающих светофоров, водители тратят больше времени на поездки, что также влияет на тарифы.

Еще один фактор – погодные условия, время и место заказа. В часы пик, во время непогоды или в периоды массового спроса, например перед праздниками, стоимость поездок может расти. Важно и количество водителей, готовых работать в конкретном районе.