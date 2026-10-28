Таксі під час тривог не зможе дорожчати безмежно: уряд домовився з бізнесом

На скільки зможуть подорожчати поїздки

Меморандум підписали із цифровими платформами Bolt, Uklon, Uber та OPTI. Документ передбачає обмеження цін на перевезення в Києві в ситуаціях, коли попит на таксі різко зростає, повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

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Йдеться, зокрема, про повітряні тривоги, зупинку громадського транспорту та метрополітену, а також інші надзвичайні обставини, що впливають на пересування містом. Причиною для таких домовленостей стали й ситуації на кшталт тієї, що виникла після атаки на Південний міст.

За умовами меморандуму, ціна поїздки не зможе перевищувати базовий тариф більш ніж на 75%. Наприклад:

якщо за звичайних умов поїздка коштує 200 гривень, максимальна ціна становитиме 350 гривень;

якщо базовий тариф дорівнює 300 гривням, пасажир заплатить не більш ніж 525 гривень.

Пасажири й надалі зможуть самостійно регулювати ціну, однак діятимуть установлені граничні межі.

Як довго діятимуть обмеження

За словами Корецького, обмеження цін застосовуватимуть щонайменше протягом двох годин після відбою тривоги червоного рівня. Вони також діятимуть до відновлення нормальної роботи громадського транспорту та руху мостами.

Саме після завершення тривог і транспортних обмежень попит на таксі часто залишається високим: людям потрібно дістатися додому, а звичні маршрути ще можуть бути недоступними.

Що ще впливає на ціни на таксі

Вартість поїздки на таксі залежить не лише від повітряної тривоги та цін на пальне, а й від співвідношення попиту та кількості доступних водіїв. Якщо замовлень стає більше, а вільних автомобілів поблизу бракує, сервіси застосовують динамічне ціноутворення, через яке тарифи можуть різко зростати.

На попит впливають відключення електроенергії та перебої в роботі громадського транспорту. Коли зупиняються метро, трамваї чи тролейбуси, більше людей шукають альтернативу й викликають таксі. Якщо одночасно виникають затори через непрацюючі світлофори, водії витрачають більше часу на поїздки, що також впливає на тарифи.

Ще один чинник – погодні умови, час і місце замовлення. У години пік, під час негоди або в періоди масового попиту, наприклад перед святами, вартість поїздок може зростати. Важить і кількість водіїв, які готові працювати в конкретному районі.