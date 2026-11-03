Таксі під час тривог не вистачає на всіх: Uklon та Bolt зіткнулися з дефіцитом водіїв

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Чому в Києві не вистачає водіїв таксі

Причина проблеми служб таксі – повітряні тривоги, під час яких кількість пасажирів, які шукають автомобіль, може в кілька разів перевищувати кількість доступних водіїв, пише "Інтерфакс-Україна".

Коли кількість пасажирів у рази перевищує кількість доступних водіїв, частину замовлень неможливо виконати. Масштаб залежить від конкретної ситуації– пояснив генеральний менеджер Bolt Сергій Павлик.

В Uklon також вказують на кілька чинників, які ускладнюють роботу сервісів під час тривог:

За словами Chief Ride-hailing Officer компанії Олени Орлової, водії стикаються з безпековими ризиками, заторами та проблемами з GPS-навігацією.

У результаті частина водіїв не виходить на лінію, а частка виконаних поїздок від загальної кількості створених замовлень зменшується.

Крім того, з огляду на стрімке зростання цін на пальне та обслуговування авто, вартість поїздки перестає бути привабливою для частини водіїв-партнерів і не компенсує наявні ризики, тоді як пасажири не завжди готові платити більше– пояснила Орлова.

Як Uklon та Bolt намагаються розв'язати проблему з GPS

Окремою перешкодою для роботи таксі стали збої GPS-навігації через використання засобів радіоелектронної боротьби. Щоб водії могли продовжувати роботу за таких умов, Uklon та Bolt запровадили можливість вручну змінювати геопозицію.

За словами представника Bolt, ця функція допомогла повернути частину водіїв у застосунок. Також завдяки їй вдалося скоротити час очікування автомобілів і кількість замовлень, які залишаються невиконаними.

Водночас функція не може повністю компенсувати вплив тривог, обстрілів та інших зовнішніх чинників, – констатував Павлик.

В Uklon, крім того, пасажири можуть самостійно перевіряти та уточнювати точку посадки під час оформлення замовлення. Компанія також вивчає й тестує технологічні рішення, які потенційно можуть покращити роботу навігації.

Нагадаємо, що уряд домовився з популярними сервісами про обмеження цін на таксі у Києві під час повітряних тривог і транспортних збоїв. Максимальна ціна зможе перевищувати базовий тариф не більш ніж на 75%.

Причиною для таких домовленостей стали й ситуації на кшталт тієї, що виникла після атаки на Південний міст. Тепер розрахунок буде такий:

якщо за звичайних умов поїздка коштує 200 гривень, максимальна ціна становитиме 350 гривень;

якщо базовий тариф дорівнює 300 гривням, пасажир заплатить не більш ніж 525 гривень.

Пасажири й надалі зможуть самостійно регулювати ціну, однак діятимуть установлені граничні межі.