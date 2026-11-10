Виручка Uklon зросла до 1,5 мільярда гривень: які напрями бізнесу будуть розвивати

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Як змінилися показники Uklon за квартал

У липні – вересні 2026 року кількість поїздок через Uklon зросла лише на 1,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 42,8 мільйона, пише "Інтерфакс-Україна".

Водночас фінансові результати були значно динамічнішими:

Виручка збільшилася на 45,8% – до 1,497 мільярда гривень; EBITDA зросла на 20,4% – до 455 мільйонів гривень; Кількість доставок підвищилася на 26,9% – до 1,5 мільйона гривень; Кількість цифрових клієнтів зросла на 6% – до 5,4 мільйонів гривень.

Тобто основний сервіс замовлення поїздок майже не нарощує обсяги, проте компанія збільшує доходи та розвиває інші послуги.

Чому Uklon шукає нові джерела зростання

За словами СЕО "Київстару" Олександра Комарова, нещодавно придбаний компанією бізнес із замовлення поїздок уже досяг певного рівня зрілості. На його розвиток впливають і зовнішні обставини: через війну мобільність населення залишається обмеженою.

Водночас середній чек продовжує зростати. Тому компанія хоче розвивати інші напрями, які допоможуть збільшувати бізнес навіть за умов повільного приросту кількості поїздок. Серед напрямів, на які робить ставку сервіс:

доставка товарів;

міжміські перевезення;

розвиток маркетплейсу;

категорії товарів, для яких доставка є важливою частиною продажу.

Окремим напрямом розвитку Uklon стали автобусні перевезення. Цей бізнес працює за іншою моделлю, ніж звичайне замовлення автомобіля: компанія бере на себе комерційну відповідальність за весь процес — від продажу квитка до перевезення пасажира.

Наразі екосистема сервісу охоплює кілька напрямів:

Uklon – замовлення автомобілів;

Uklon Delivery – доставка;

Uklon Ads – рекламна платформа;

Uklon Store – маркетплейс;

Uklon Travel – сервіс автобусних квитків.

Компанія також продовжує виходити в нові населені пункти. У вересні 2026 року сервіс запрацював у Дрогобичі, Мукачеві, Олександрії та Умані. Після цього географія присутності Uklon збільшилася до 31 міста України.