ФОПов в Украине становится все больше из-за схем уклонения от налогов, – Гетманцев
- Количество ФЛП в Украине значительно возросло в конце 2025 года, в частности в розничной торговле, ИТ и других услугах.
- Этот рост связывают со схемами уклонения от налогов через "дробление бизнеса", что позволяет избегать полной уплаты налогов.
В конце 2025 года в Украине рекордно увеличилось количество ФЛП, однако это не свидетельствует об улучшении экономики. Даниил Гетманцев считает, что это происходит из-за использования крупным бизнесом схем уклонения от налогов.
Как выросло количество ФЛП в Украине?
В октябре-декабре 2025 года украинцы зарегистрировали примерно 58,2 тысяч ФЛП, пишет 24 Канал со ссылкой на YouControl.
Смотрите также Бронирование 2026: помешает ли низкая зарплата за декабрь забронировать работника в январе
Для сравнения, в четвертом квартале 2024 года было зарегистрировано лишь около 41,6 тысячи новых ФЛП – то есть нынешний показатель на 40% выше год к году.
В секторальном разрезе новых регистраций продолжает лидировать розничная торговля. В этом секторе зарегистрировано около 16,5 тысячи ФЛП, что составляет почти 28% от всех новых предпринимателей квартала – это на 42% больше, чем в 4 квартале 2024 года.
Вторую позицию по объему пополнения предпринимателей занял сектор ИТ (информационные технологии) – в октябре-декабре зарегистрировались примерно 7,7 тысяч ФЛП в этой сфере. Третью строчку удерживают другие услуги – около 6,9 тысяч новых регистраций ФЛП за квартал (+38% к прошлому году).
В абсолютных значениях транспортный бизнес и оптовая торговля пока уступают лидерам, однако именно в этих сферах наблюдается заметный приток новых регистраций,
– пишут в исследовании.
Почему это связано с "дроблением бизнеса"?
Председатель финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев считает, что такая тенденция свидетельствует о масштабном уклонении от налогов, пишет 24 Канал.
Количество ФЛП в стране растет год от года, даже в войну. В то же время, конечно, не в связи с ростом экономики. А исключительно вследствие распространения схем по уклонению от налогообложения крупного и среднего бизнеса через единый налог,
– говорит Гетманцев.
В частности, компании все чаще используют схему дробления бизнеса. Она позволяет предпринимателям не показывать весь оборот и избегать ответственности.
Схему дробления бизнесы используют, чтобы через распределение деятельности на юридические лица или ФЛП на упрощенной системе избегать полной уплаты налогов.
Они особенно распространены в розничной торговле и общественном питании. Заметными они становятся, когда в супермаркете или ресторане выдают несколько чеков об оплате.
Что известно о теневых схемах в бизнесе?
Теневая экономика в Украине наносит ущерб бюджету до 1 триллиона гривен, больше всего из-за зарплат в конвертах, контрабанду и подакцизную торговлю. Зарплаты в конвертах вызывают потери бюджета в 140 – 280 миллиардов гривен, а "серый импорт" и контрабанда – 120 – 185 миллиардов гривен.
Бюро экономической безопасности заявляет, что более 50 тысяч ФЛП по состоянию на май 2025 года вовлечены в теневые схемы, что стоит бюджету 70 миллиардов гривен ежегодно. Схемы включают привлечение студентов, которые за вознаграждение передают электронные подписи и открывают банковские счета для уклонения от налогов.
Даниил Гетманцев заявил, что крупные сети магазинов уклоняются от налогообложения, регистрируя бизнес на ФЛП, платя минимальные налоги. Он отметил, что налоговики должны сосредоточиться на проверке тех, кто уклоняется.