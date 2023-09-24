Изменение акцентов: долю в ВВП какого сегмента бизнеса Украина собирается увеличивать
Источник:Мінекономіки
В Украине хотят стимулировать все сферы, создающие высокую добавленную стоимость. Одна из них считается особенно перспективной, поэтому члены правительства будут делать главный акцент на ней.
Переработка – один из наиболее перспективных бизнесов
Как сообщила заместитель министра экономики Надежда Бигун, сейчас главным пунктом стратегии экономики Украины является стимулирование отраслей, которые дают высокую добавленную стоимость. В частности, в первую очередь речь идет о перерабатывающих предприятиях.
Мы должны сфокусироваться на стимулировании отраслей с высокой добавленной стоимостью. И важным сектором здесь переработка. Поэтому мы стараемся увеличить долю переработки в структуре ВВП с нынешних 10% до как минимум 20%,
– заявила Бегун.
По ее мнению, Украине следует уменьшить долю экспорта или продажи самого сырья и сконцентрироваться на производстве готовых товаров. В первую очередь речь идет об агропродукции, древесине и т.д.Смелость – признак успешных людей, которые не гонятся за трендами, а создают их. Со Škoda Kamiq вы почувствуете это в полной мере! Благодаря эмоциональному дизайну компактный кроссовер выделяется из общего потока машин, а комфортный интерьер и продуманные функции сделают передвижение по городским джунглям приятной забавой, даже в понедельник или в час пик.
Как правительство способствует развитию переработки:
- гранты до 8 миллионов гривен;
софинансирование 50 на 50 – если предприятие на обычной территории;
- софинансирование 80 (государство) на 20 – если предприятие расположено на деоккупированной территории;
- также продолжаются переговоры с местными властями, чтобы также вкладывалась в программы стимулирования перерабатывающих предприятий.