В Украине планируют построить новый завод по производству патронов
Источник:Кабмин
Украина совместно с Чехией планирует построить новое предприятие по производству патронов. Правительства стран подписали два соглашения о совместном производстве оружия во время совместного заседания в Праге.
Оборонные соглашения Украины и Чехии
Украина и Чехия согласовали два соглашения по оборонной промышленности. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил во время украинско-чешских межправительственных консультаций.
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Шмыгаль и чешский премьер-министр Петр Фиала обсудили поставки новых видов вооружения, подготовку и реабилитацию украинских военных, а также новые совместные проекты в сфере оборонно-промышленного комплекса.
Сегодня подписаны два важных соглашения среди других соглашений в сфере, собственно, оборонной промышленности. В Украине будет построен новый патронный завод – соглашение подписано между Sellier & Bellot и "Укроборонсервис".
Еще одно соглашение касается производства штурмовых винтовок компании Colt CZ Group в Украине.
По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, соглашение подписано между Česká zbrojovka и соответствующим украинским предприятием, название которого не разглашается из соображений безопасности.Заметьте! Также президент Чехии Петр Павел рассказал, что в Украину будет отправлено еще 50 тысяч боеприпасов в июле-августе, а с сентября до конца года – от 80 до 100 тысяч в месяц.