Украина национализировала 6 компаний, которые контролировал российский олигарх

СБУ и ОГП помогли Украине национализировать 6 компаний, которые принадлежали российскому олигарху. Высший антикоррупционный суд уже успел удовлетворить иск Минюста о передаче Украине активов подсанкционных российских олигархов.

В Украине национализировали 6 компаний

В частности под национализацию попала собственность россиянина Мирона Гориловского.

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Речь идет о шести украинских компаниях, входящих в промышленный конгломерат "Группа Полипластик", долями в которых россиянин владел через подконтрольных лиц,

– написали в СБУ.

Например группа "Полипластик" является одним из крупнейших производителей полимерных труб и композитных полимерных материалов в Европе, но контролируется российскими олигархами.

По материалам следствия, российские компании Гориловского поставляют свою продукцию для нужд военных баз, заводов и оккупационных органов страны-агрессора, в частности во временно захваченном Крыму,

– добавили в ведомстве.

Обратите внимание! Эти предприятия российского олигарха производят комплектующие для стрелкового оружия вооруженных сил России. Соответственно, так финансируется война в Украине.

Гориловский владел украинскими "филиалами" через третьих лиц и оффшорные компании.

Сейчас судом принято решение о взыскании корпоративных прав этих предприятий в собственность Украины для обеспечения их бесперебойной работы в пользу нашего государства,

– пишет Служба безопасности.

Сейчас до сих пор продолжается расследование для установления всех фактов преступной деятельности бенефициарных владельцев российской корпорации.