Украина потеряла почти миллиард гривен активов российского олигарха

Украина потеряла активы российского олигарха, который попал под санкции. Речь идет о сумме около 1 миллиарда гривен, что эквивалентно 24 миллионам долларов.

Средства в бюджет не попали

Речь идет об активах компании "Юнигран", принадлежавшей российско-украинскому олигарху Игорю Наумцу, сообщает 24 Канал со ссылкой на RadioFreeEurope.

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Активы фактически были перепроданы частным предприятиям бизнесмена Сергея Шапрана, что позволило им выйти из-под санкций.

Журналисты "Схем" указывают, что изначально планировалось использовать конфискованные активы российских владельцев для восстановления Украины. Однако в случае с компанией "Юнигран", занимающейся добычей камня и песка, средства не попали в государственный бюджет.

Заметьте! Активы компании, в частности оборудование, недвижимость, транспорт и земля, были переданы через посредников трем украинским компаниям, которые были созданы в конце 2023 года.

Кто ответственный

За продажу активов "Юниграна" ответственность понес только один чиновник – государственный регистратор, который оформлял часть сделок. Министерство юстиции сообщило журналистам "Схем", что аннулировало доступ этого регистратора в реестр собственности и будет обжаловать решение суда о его восстановлении.

Сейчас в Украине нет единого органа, отвечающего за координацию санкций, и отсутствует ответственность за их обхождение.

Интересно! Между тем над бывшим офисом "Юниграна" в Житомирской области теперь установлен флаг компании Uni Stone Plant, созданной в 2023 году. Это произошло через месяц после того, как с активов бывшего владельца компании Игоря Наумца был снят арест.

Что известно о Uni Stone Plant

Uni Stone Plant оказалась одним из трех покупателей активов "Юнигран". Другие две компании: Uni Lux и Uni Service, были зарегистрированы в один день в ноябре 2023 года.

По информации YouControl, все три предприятия имеют одинаковую структуру собственности:

90% акций принадлежат украинскому бизнесмену Сергею Шапрану;

остальные 10% – датскому инвестиционному фонду, который также подконтролен Шапрану.

Бывший владелец "Юниграна" Игорь Наумец, который сейчас проживает в Великобритании, заявил, что стал жертвой рейдерского захвата, инициированного, по его мнению, Сергеем Шапраном. Он обвинил бизнесмена в причастности ко всем "уголовным разбирательствам" вокруг его компании.

Заметьте! В то же время Шапран, известный как владелец Броварского алюминиевого завода, опроверг эти обвинения, заявив, что не заключал никаких сделок с Наумцем и не участвовал в незаконных действиях.