Украина предложила Польше выход из аграрного кризиса – что ответили соседи

Протесты соседей Украины повлекли за собой серьезный экспортный кризис. Правительство готово делать активные шаги по урегулированию вопроса.

Украина готова на контроль экспорта продукции

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль встретился с польским коллегой Дональдом Туском. Они обсудили пути урегулирования кризиса, дошедшего уже до Еврокомиссии.

Интересно Когда команда вышла на плато: как избежать кризиса и дать работникам новый толчок

В частности, украинское правительство предложило решение, уже работающее для Румынии и Болгарии. Речь идет о верификации экспорта агропродукции, предложенной Европейской комиссией.

По словам Дениса Шмыгаля, на встрече удалось обсудить многие вопросы, касающиеся двустороннего сотрудничества. Бесперебойное движение товаров за границу – приоритетная задача.

Считаем, что на сегодняшний день вопрос решен. Граница разблокирована, а совместная работа дает результат,

– заявил премьер.

Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.

Также украинская сторона обязалась сделать все возможное для поддержки польских фермеров и перевозчиков. Вместе с тем Польша в перспективе должна снять ограничения относительно украинской стороны.

В свою очередь Еврокомиссия должна продолжить работу по либерализации торговли и перевозок по Украине.