Рейтинг привлекательности стран для талантов: какое место заняла Украина

Европейская бизнес-школа INSEAD опубликовала свежий рейтинг привлекательности стран для талантов. Украина в этом году заняла 66 место.

При этом наше государство является единственной страной, которая попала в первую часть рейтинга с показателем дохода ниже среднего. В целом список насчитывает 133 страны мира.

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Рейтинг привлекательности стран для талантов 2022

Большинство стран в лидерах рейтинга этого года являются североевропейскими государствами. Впрочем, возглавляет список Швейцария с показателем в 78,2 балла. Замыкает топ 10 Великобритания, опередившая Люксембург всего на 0,01 пункта.

Наименее привлекательными для талантов оказались страны Африки. Последние в списке этого года – Чад, Демократическая Республика Конго, Эфиопия, Ангола и Мали. Все они получили балл ниже 20 пунктов.

Украина в рейтинге

Украина в этом году получила 40,56 балла, что позволило нашему государству оказаться на 66 строчке рейтинга. Это на две позиции ниже, чем в прошлом году. Выше в списке расположилась Албания с отметкой 40,95 пункта, ниже – Молдова с ровно 40 баллами.

Страна-агрессор Россия оказалась на 57 месте рейтинга, а ее сателлит Беларусь – на 58 строчке. Однако в INSEAD подчеркивают, что большинство данных индекса по Восточной Европе были собраны еще до полномасштабного вторжения России в Украину.

К слову, согласно отчету INSEAD, одной из самых сильных сторон Украины является уровень высшего образования, что есть важным фактором для отдельного критерия "Навыки высокого уровня". Подразделение с самым низким рейтингом в Украине при этом – "Обучение на протяжении всей жизни".

Рейтинг представляет собой всеобъемлющее ежегодное сравнительное исследование, которое по целому ряду критериев измеряет, как страны и города растут, а также каким образом привлекают и удерживают таланты.