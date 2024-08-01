Возможность для украинских производителей: государство впервые закупит отечественные дроны

Для украинских производителей появилась возможность увеличить свои доходы и масштабироваться. Государство впервые объявило тендер на закупку украинских FPV-дронов.

Первая закупка украинских беспилотников

Итак, это станет первой закупкой государством украинских беспилотников через Prozorro. В частности, супертехнологических FPV-дронов, использующих машинное зрение для точного наведения на цель.

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Как отмечает Министр цифровой трансформации Михаил Федоров, машинное зрение – это технология, при которой пилот определяет цель, наводит на нее беспилотник, и дрон проводит атаку, даже если сигнал отсутствует. Это означает, что даже если оператор потеряет связь с дроном, он все еще может выполнить задание самостоятельно.

Михаил Федоров Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Торги пройдут через закрытый модуль Prozorro. Всю чувствительную информацию, конечно, скрыто. Производители, подавайте свои дроны на торги и усиливайте защитников своими разработками.

Благодаря конкуренции, государство сможет покупать товары по самой выгодной цене, а для украинских производителей это откроет возможность увеличить доходы и расширить бизнес.