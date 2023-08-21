НАПК создаст портал для сообщений о коррупции и будет платить разоблачителям 10% от взятки

Борьба с коррупцией скоро наберет новые обороты. Предприниматели и граждане смогут не только сообщать о взятках, но и получать за это финансовое вознаграждение.

Национальное агентство по предотвращению коррупции готовится повысить эффективность борьбы со взятками. В частности, предприниматели и граждане сами смогут не просто поучаствовать в процессе, но и заработать на этом.

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Вознаграждение за сообщение о взятке

Как рассказал глава НАПК Александр Новиков, уже в начале сентября ведомство планирует запустить портал, на котором каждый сможет сообщить о фактах коррупции. Оставлять информацию можно будет на правах анонимности.

Это – специальный ресурс, который обеспечит анонимное послание уведомлений работниками организаций о коррупции в их организациях, которые будут попадать руководителям организации или уполномоченным по предотвращению коррупции, а также специальным субъектам – НАБУ, ДБР, Национальному агентству, Национальной полиции,

– рассказал Новиков.

Для того чтобы мотивация сообщать о коррупции была у каждого, обличителям будут платить 10% от предмета производства. Получить деньги они смогут после решения суда. Награда обличителям не может превышать этот процент или 14 миллионов гривен.

По словам Новикова, новый портал учитывает опыт ЕС и других стран по работе с обличителями.

"Очень важна культура изобличения, потому что без ответственных граждан, которыми являются обличители, мы не построим нулевую толерантность к коррупции", – добавил глава НАПК.

Уже сейчас в Высшем антикоррупционном суде рассматривается дело, по результатам которого должно быть выплачено первое в истории Украины вознаграждение обличителю. Сумма вознаграждения должна быть максимальной.