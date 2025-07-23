6% нового бизнеса в Польше создали украинцы – какие прибыли компаний и суммы налогов

По состоянию на июль 2025 года граждане Украины зарегистрировали в Польше более 29 тысяч компаний, из которых более 13 тысяч – после начала полномасштабного вторжения России.

Сколько бизнесов открыли украинцы в Польше?

Самой популярной организационно-правовой формой среди украинцев стало польское ООО – spółka z o.o., таких компаний – более 27,6 тысяч, что составляет 95% от всех украинских бизнесов в Польше. Такие данные приводит аналитический ресурс Opendatabot со ссылкой на польский государственный реестр KRS, передает 24 Канал.

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Активнее всего украинцы открывали компании в 2022 году, тогда было зарегистрировано 4 780 предприятий. Это на треть больше, чем в 2021-м.

Топ-3 региона, где украинцы открывали бизнес:

Мазовецкое воеводство (Варшава) – 11 568 компаний. Малопольское (Краков) – 3 200 компаний. Нижнесилезское (Вроцлав) – 3 019 компаний.

"За последние 3,5 года украинцы создали около 6% всех новых компаний в Польше", – говорится в статье.

Кроме того, с начала полномасштабной войны украинцы зарегистрировали 486 благотворительных фондов – это вчетверо больше, чем за все предыдущие годы вместе взятые.

Какие бизнесы открывают украинцы?

Подавляющее большинство бизнесов – малый бизнес. Почти 10 тысяч компаний имеют уставный капитал менее 10 тысяч злотых (примерно 2,300 евро). Только 133 компании имеют капитал более 500 тысяч злотых.

Общая сумма капитала, которым владеют украинские компании в Польше, составляет более 7,34 миллиардов злотых. Доля бизнесов, открытых после 24 февраля 2022, – 533 миллионов злотых.

Какие доходы и налоги украинских компаний?

При этом, несмотря на то что 45% компаний были основаны после начала войны, их общий капитал в 12 раз меньше, чем у бизнесов, созданных ранее.

По данным компании Gremi Personal, только за 2024 год украинские предприниматели и работники уплатили в бюджет Польши около 1,65 миллиардов злотых (более 414 миллионов долларов) в виде налогов на прибыль и доходы.