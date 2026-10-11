Украинцы массово меняют операторов мобильной связи: куда чаще всего переносят номера

В сентябре украинцы осуществили более 33 тысяч переносов мобильных номеров между операторами. Больше всего номеров с помощью услуги MNP получил один известный оператор.

Куда чаще всего переходили абоненты

В сентябре 2026 года украинцы перенесли 33 077 мобильных номеров от одного оператора к другому, свидетельствуют данные НКЭК.

Больше всего номеров ушло от операторов "Киевстар" и Vodafone. Всего в сентябре операторов покинули:

"Киевстар" – 11 943 абонента;

Vodafone – 11 686;

lifecell – 9 327;

"Интертелеком" – 73;

"ТриМоб" – 48.

Самым популярным направлением для переноса мобильных номеров в сентябре стал lifecell. На него украинцы перенесли 14 250 номеров. Другие операторы получили значительно меньше перенесенных номеров:

на "Киевстар" – 9 992;

на Vodafone – 8 789;

на "Интертелеком" – 33;

на "ТриМоб" – 13.

Таким образом, lifecell стал единственным оператором, который по итогам MNP получил значительно больше номеров, чем потерял.

Кто больше всего выиграл от MNP

Если сравнить количество номеров, которые операторы получили и отдали, картина меняется. У lifecell приток составил 14 250 номеров, а отток – 9 327. То есть чистый прирост за счет переноса номеров составил 4 923 абонента.

В то же время у "Киевстар" и Vodafone сложилась противоположная ситуация: количество абонентов, перенесших от них свои номера, превысило количество тех, кто пришел к ним через MNP.

Напомним, что на украинский рынок также вышел новый виртуальный мобильный оператор U Mobile.

Оператор запустил линейку тарифов "Семка", рассчитанную на физических лиц. На данный момент доступны два варианта пакетов – с 15 или 60 ГБ мобильного интернета. Тариф "Семка 60" также можно подключить вместе с оптическим интернетом "Укртелекома" в пакете "Оптика+Семка".