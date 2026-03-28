Если продаете через OLX: когда закон потребует выдать чеки покупателям

Многие украинцы активно пользуются платформой OLX, в частности для предоставления собственных услуг или продажи вещей и товаров. Иногда закон может требовать от людей установить регистратор расчетных операций (РРО) для выдачи чеков.

Когда продавцам на OLX нужны чеки?

В частности законодательство позволяет не применять кассовые аппараты при осуществлении банковских операций, о чем говорится в пункте 2 статьи 9 Закона № 265 "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг".

К ним относятся следующие ситуации:

покупатель переводит средства с собственного банковского счета на текущий счет продавца в формате IBAN; человек вносит наличные через кассу банка для дальнейшего зачисления на счет; если клиент на OLX увидел ваши реквизиты, открыл мобильный банк и сделал перевод – это банковская операция.

В то же время иногда чек действительно нужен. О таких обстоятельствах рассказал юрист Богдан Янкив:

Наложенный платеж через "Новую почту" – средства сначала доходят до почты, а потом уже переводятся продавцу. Оплата через NovaPay или другие небанковские финучреждения. Интернет-эквайринг (или оплата по ссылке). Если лицо использует именно платежную форму на сайте или в мессенджере, где покупатель вводит данные карты.

Эксперт отметил: еще с 2023 года небанковские поставщики платежных услуг получили право открывать клиентам платежные счета. И несмотря на то, что они имеют формат IBAN, банком они не являются.

Если покупатель платит со счета NovaPay, Monobank в режиме небанковского кошелька или любого другого небанковского учреждения – это уже не банковская операция,

– подчеркнул Янкив.

Обратите внимание! При таких обстоятельствах РРО или ПРРО для продавца обязательны.

Что еще следует знать украинцам?