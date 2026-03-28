Если продаете через OLX: когда закон потребует выдать чеки покупателям
- Продавцам на OLX нужны чеки, если покупатель платит через небанковские учреждения, такие как NovaPay или Monobank.
- В таких случаях закон требует установки регистратора расчетных операций (РРО) или программного РРО (ПРРО).
Многие украинцы активно пользуются платформой OLX, в частности для предоставления собственных услуг или продажи вещей и товаров. Иногда закон может требовать от людей установить регистратор расчетных операций (РРО) для выдачи чеков.
Когда продавцам на OLX нужны чеки?
В частности законодательство позволяет не применять кассовые аппараты при осуществлении банковских операций, о чем говорится в пункте 2 статьи 9 Закона № 265 "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг".
К ним относятся следующие ситуации:
- покупатель переводит средства с собственного банковского счета на текущий счет продавца в формате IBAN;
- человек вносит наличные через кассу банка для дальнейшего зачисления на счет;
- если клиент на OLX увидел ваши реквизиты, открыл мобильный банк и сделал перевод – это банковская операция.
В то же время иногда чек действительно нужен. О таких обстоятельствах рассказал юрист Богдан Янкив:
- Наложенный платеж через "Новую почту" – средства сначала доходят до почты, а потом уже переводятся продавцу.
- Оплата через NovaPay или другие небанковские финучреждения.
- Интернет-эквайринг (или оплата по ссылке). Если лицо использует именно платежную форму на сайте или в мессенджере, где покупатель вводит данные карты.
Эксперт отметил: еще с 2023 года небанковские поставщики платежных услуг получили право открывать клиентам платежные счета. И несмотря на то, что они имеют формат IBAN, банком они не являются.
Если покупатель платит со счета NovaPay, Monobank в режиме небанковского кошелька или любого другого небанковского учреждения – это уже не банковская операция,
– подчеркнул Янкив.
Обратите внимание! При таких обстоятельствах РРО или ПРРО для продавца обязательны.
Что еще следует знать украинцам?
- Напомним, что физические лица-предприниматели могут допустить немало ошибок в своей деятельности. В частности, одна из популярных ошибок касается использования РРО или ПРРО.
- Не все группы ФЛП обязаны их использовать. Но если этого таки требует закон, то избежать нарушения без последствий не получится.