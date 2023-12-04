Украинцы составляют почти половину иностранных предпринимателей, ведущих несельскохозяйственную деятельность в Польше. Чаще украинцы регистрируются как ФЛП.

В Польше увеличивается количество украинских предпринимателей

Украинцы составляют почти половину иностранных предпринимателей, ведущих несельскохозяйственную деятельность в Польше. Чаще украинцы регистрируются как ФЛП.

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Сейчас в Польше уже более 46 тысяч иностранцев, ведущих предпринимательскую деятельность, и она динамично растет.

! В прошлом году было зафиксировано 28,3 тысяч иностранных предпринимателей, которые ведут несельскохозяйственную деятельность. А в 2018 году таких деклараций в польском управлении социального страхования ZUS было меньше 18 тысяч.

Иностранцы как предприниматели имеют те же права в ZUS, что и граждане Польши, но также и те же обязанности. К примеру, при создании ФЛП они могут воспользоваться льготами в виде начальной помощи, взносов на льготных условиях или небольшой помощи ZUS.

В то же время, должны зарегистрироваться и в соответствующее время снимать себя с социального страхования, регистрировать и снимать с регистрации свою компанию, а также своевременно рассчитываться и платить взносы,

— говорит региональный пресс-секретарь ZUS в Оподском воеводстве Себастьян Щурек.

Количество застрахованных в ZUS на конец сентября этого года составило 16 миллионов 184 тысячи человек, то есть на 41 тысячу больше, чем годом ранее.

6,9% от общего числа застрахованных имели иностранное гражданство.

Больше всего предпринимателей среди украинцев

21,6 тысяч плательщиков указали при регистрации гражданство Украины. Еще год назад украинцы составляли треть иммигрантов-предпринимателей, а сейчас почти 47 процентов.

! Второй по численности группой, проявляющей инициативу в частном секторе, являются белорусы — 9034 человека, а третьей — налогоплательщики, декларирующие вьетнамское гражданство — 1154 заявления.

Осенние данные ZUS показывают, что большинство людей с загранпаспортами ведут бизнес в крупнейших польских агломерациях.

