В Украине арестовали имущество белорусских и российских предприятий: на какую сумму
В Украине арестовали имущество белорусских и российских предприятий, сотрудничавших со страной-агрессором. Под арест попало не только движимое имущество в виде авиазапчастей, но почти две тысячи квадратных километров в центре Харькова.
Арест имущества белорусских и российских предприятий
Всего сумма арестованного движимого и недвижимого имущества составляет около 324 миллионов гривен .
- Почти на 300 миллионов арестовала имущество белорусских и российских предприятий Нацполиция.
- Но об аресте недвижимого имущества (ООО) на сумму более 24 миллионов гривен, учредителем которого является россиянин, сообщил Офис Генпрокурора.
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Имущество белорусских предприятий
В Нацполиции рассказали, что сейчас решается вопрос о передаче арестованного имущества – вертолета, авиационного турбореактивного двигателя и других авиазапчастей – на нужды Вооруженных сил Украины.
Авиазапчасти, арестованные Нацполицией / Фото – Нацполиция
Как оказалось, заказчиком ремонтных работ было министерство обороны беларуси и белорусские предприятия, которые снабжают военную и другую технику для россии и помогают ей в войне против Украины. К одному из предприятий Минфин США применил санкции.
Разоблаченные российские предприятия тесно сотрудничают с федеральной службой войск национальной гвардии и министерством внутренних дел рф, а также управлением делами президента страны-оккупанта,
– подчеркнули в Нацполиции.
Арестованное имущество передадут на нужды ВСУ / Фото – Нацполиция
Арест ООО на 24 миллиона гривен
В Харькове арестовали недвижимое имущество предприятия на сумму более 24 миллионов гривен, учредителями которого являются граждане России. Под арест попали нежилое помещение площадью более 1 тысячи квадратных метров и земельный участок площадью около 900 квадратных метров недалеко от центра Харькова. В настоящее время идет передача активов в АРМА.
В Офисе Генпрокурора отметили, что должностные лица одного из харьковских ООО, основным видом деятельности которого является предоставление в аренду недвижимого имущества, тесно сотрудничают со страной-агрессором. Учредители предприятия — граждане россии, которые получают в Украине прибыль от хозяйственной деятельности ООО и платят налоги в государственный бюджет россии, таким образом, финансируя войну в Украине.