В Украине готовят масштабную реформу такси – что изменится для водителей и пассажиров
- В Украине планируют реформу такси, предлагающую новый статус для водителей – автомобильный самозанятый перевозчик.
- Законопроект предусматривает простой вход на рынок, а лицензии заменят персональными электронными сертификатами.
Сейчас в Украине готовят реформу рынка такси, чтобы вывести его из тени, сделать работу водителей легальной, а поездки для пассажиров безопасными. Поэтому вскоре перевозчикам предложат замену привычных лицензий.
Что изменят для таксистов в Украине?
Соответствующий законопроект уже разработали. Детали рассказал вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба во вторник, 10 марта.
Чиновник озвучил неутешительную статистику: официально в Украине только около 9 500 авто выполняют перевозки как такси, тогда как фактически на рынке работает более 200 тысяч водителей.
То есть более 90% рынка находится в тени. Это означает потери для бюджета, отсутствие социальной защиты для водителей и минимальные инструменты безопасности для пассажиров,
– подчеркнул министр.
Поэтому предлагается изменить саму модель доступа к рынку. Концепция предусматривает новый статус – автомобильный самозанятый перевозчик. Это позволит водителям легально работать без сложной отчетности и лишней бюрократии.
- Вход на рынок будет максимально простым – один прожиточный минимум на два года (ориентировочно 3 028 гривен), что составляет примерно 130 гривен в месяц.
- Вместо лицензии введут персональный электронный сертификат на автомобиль, оформленный через Укртрансбезопасность.
- В салоне автомобиля будет QR-код, по которому пассажир сможет проверить действие сертификата, страхование поездки и основную информацию о перевозчике.
Что известно о реформе такси в Украине / Минразвития
В свою очередь цифровые платформы будут выступать налоговыми агентами, проверять документы водителей и нести ответственность за допуск нелегальных перевозчиков.
Кулеба отметил, что о повышении налогов или дополнительном давлении на бизнес речь не идет. Цель – создать простую, цифровую и экономически выгодную модель, в которой работать легально будет дешевле и проще, чем оставаться в тени.
Важно! Сейчас законопроект только проходит согласование с органами государственной власти. Следующий шаг – рассмотрение Кабмином и представление в Верховную Раду народным депутатам.
Повысятся ли цены на такси из-за бензина?
- К слову, из-за военной эскалации на Ближнем Востоке цены на топливо в Украине также выросли. Поэтому теперь подорожать может не только проезд в общественном транспорте, но и услуги такси.
- Однако генеральный менеджер Bolt Сергей Павлик говорит, что система ценообразования сервиса реагирует прежде всего на баланс спроса и предложения – это самый важный фактор, хотя стоимость топлива также является важной составляющей.
- В то же время в компании Uklon отмечают, что следят за ситуацией и при необходимости будут соответствующим образом реагировать.