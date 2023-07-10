Больше никакого постоянного пользования: государственную землю можно будет только арендовать
Источник:телеграм Тараса Мельничука
Многие гектары государственных земель были отданы в постоянное использование. Депутаты готовятся принять закон, отвергающий этот механизм в прошлое.
Народные депутаты хотят усовершенствовать механизм использования государственных земель сельскохозяйственного назначения. Соответствующий законопроект вскоре должен пройти второе чтение.
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Что изменит новый закон
Законопроект №7588 должен упразднить право постоянного пользования государственными землями сельскохозяйственного назначения. Комитет Верховной Рады рекомендовал депутатам принять его во втором чтении.
Этот документ предусматривает следующее:
- усовершенствование порядка переоформления права постоянного пользования земельными участками;
- передавать участки государственной собственности, арендующие госпредприятия, в субаренду, можно будет только на земельных торгах;
- увеличение поступлений в местные бюджеты благодаря плате за землю.
В пояснительной записке сообщается, что постоянное пользование государственными землями существует еще с советских времен и сильно уменьшает поступление в бюджеты. Как следствие – страдает благосостояние местных общин, владеющих этими землями.