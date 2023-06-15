Канада открыла свой рынок для украинской "молочки"

Украинские производители молочной продукции могут расширить свой рынок сбыта. Это стало возможным благодаря очередному решению дружественной Канады.

Партнеры Украины всячески пытаются помочь украинскому бизнесу, страдающему из-за войны войны. Одна из опций помощи – допуск украинской продукции на новые рынки.

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Украинская продукция на канадском рынке

Канада разрешила украинским производителям молочной продукции поставлять товар на свой рынок. Конечно, для этого нужно иметь необходимую документацию.

Подробно ознакомиться с сертификатом, согласованным Канадой и Украиной, можно тут. Также сообщается, что в зоосанитарном сертификате есть все пояснения к требованиям канадского законодательства.

Сейчас украинские производители молока и молочной продукции имеют доступ к 31 зарубежному рынку. Это ЕС, Евразийский союз, Япония, Турция, Китай, Израиль, Великобритания и другие.

Ранее стало известно, что пять стран ЕС попросили Брюссель расширить список товаров из Украины, которые можно провозить транзитом.