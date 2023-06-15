Партнери України усіляко намагаються допомогти українському бізнесу, який страждає через війну. Одна з опцій допомоги – допуск української продукції на нові ринки.

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Українська продукція на канадському ринку

Канада дозволила українським виробникам молочної продукції постачати товар на свій ринок. Звісно, для цього потрібно мати усі необхідну документацію.

Докладно ознайомитися із сертифікатом, який погодили Канада та Україна, можна тут. Також повідомляється, що у зоосанітарному сертифікаті є всі пояснення до вимог канадського законодавства.

Зараз українські виробники молока та молочної продукції мають доступ до 31 закордонного ринку. Це ЄС, Євразійський Союз, Японія, Туреччина, Китай, Ізраїль, Велика Британія та інші.

Раніше стало відомо, що 5 країн ЄС попросили Брюссель розширити список товарів з України, які можна провозити транзитом.