Четыре украинские IT-компании вошли в престижный бизнес-рейтинг США

Четыре IT-компании с офисами в Украине попали в престижный рейтинг частного бизнеса США Inc. 5000. Этот ежегодный рейтинг, опубликованный американским изданием Inc., отмечает компании, которые показали наибольший рост за последние три года.

Почему компании попали в рейтинг

В 2024 году компании из этого списка вместе создали 874 940 рабочих мест и получили 317 миллиардов долларов дохода.

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Чтобы принять участие в программе Inc. 5000, компания должна соответствовать определенным критериям, таким как достижение минимального дохода в 2020 и 2023 годах, быть частной и независимой.

Обратите внимание! Эти компании показали значительный рост доходов за последние три года, что свидетельствует об их успешном развитии на глобальном рынке.

Какие компании вошли в рейтинг

Рейтинговые места в списке заняли такие украинские компании: