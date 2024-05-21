Украинские оборонные индустрии могут получить грант на новые военные проекты

Украинская индустрия оборонных технологий получила новые возможности для финансирования проектов. Отечественные разработчики технологий для Сил безопасности и обороны имеют шанс получить финансирование в размере 500 тысяч, 1 миллиона, или даже 2 миллионов гривен.

Что предлагает грантовая программа

Средства оборонная индустрия получит от грантовой программы Brave1, которая была основана в июле 2023 года, передает 24 Канал. Она оказывает финансовую поддержку обещающим проектам в области оборонных технологий, которые соответствуют 12 приоритетным направлениям, установленным Генштабом.

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Главное требование к проектам – они должны быть нужны военным.

Грантовая поддержка – это только один из инструментов, с помощью которого мы технологизируем наши Силы безопасности и обороны. Кроме грантов, мы предоставляем организационную и информационную поддержку разработчикам, а также сопровождаем их проекты от регистрации на платформе кластера до кодификации согласно стандартам НАТО,

– рассказала руководитель кластера Brave1 Наталья Кушнерская.

Каждый проект должен пройти оборонную экспертизу от специалистов Генштаба, которые оценивают его важность, актуальность и технологическую готовность. Разработки, не соответствующие потребностям военных, не могут претендовать на грант.

Как получить средства

Для получения гранта в 500 тысяч гривен проект должен набрать не менее 4 баллов по общей оценке и уровню технологической готовности.

Для 1 миллиона гривен общая оценка должна быть минимум 4 балла, а технологическая готовность – 5 баллов. А для получения 2 миллионов гривен необходимо набрать 5 баллов по обоим критериям.

Ранее максимальные суммы составляли лишь 5 тысяч или 25 тысяч долларов, теперь же суммы выросли до 500 тысяч, 1 миллиона и 2 миллионов гривен, что в долларовом эквиваленте может превышать 50 тысяч долларов.

Эти средства производители могут инвестировать в исследования и разработки, производство, и развитие своих продуктов.

Какие проекты уже получили грант

Один из грантовых проектов – дистанционно управляемый боевой модуль "ШаБля" для пулеметов калибров 7,62 и 12,7 миллиметра, который позволяет украинским военным безопасно атаковать врага.

Другая разработка, которая получила поддержку от грантовой программы – это робот-камикадзе Ratel S. Он сыграл ключевую роль в уничтожении моста в селе Ивановское Донецкой области, который был важным логистическим путем для оккупантов.

Как подать заявку

Программа также положительно повлияла на развитие новейших военных систем связи, в частности на рации с защищенной связью Himera G1. Среди пользователей связных систем Himera G1 – известные подразделения, например "Волки да Винчи", ГУР и ССО.

Чтобы подать заявку на грант, нужно зарегистрироваться и заполнить форму на вебпортале USFplatform по адресу.

После подачи заявки, она проходит внутреннюю комплаенс проверку Фонда, которая определяет соответствие всем требованиям. Если результаты проверки положительные, эксперты проводят детальный анализ представленной информации, а Наблюдательный совет Фонда в конце концов утверждает грант.

Для тех производителей, чьи разработки получили одобрение на финансирование, после подписания грантового договора наступает важная фаза постоянного общения с Brave1.

Они обязаны регулярно отчитываться об использовании средств. Если окажется, что расходы не соответствуют указанным в заявке целям, фонд может потребовать возврата средств.